Bibì & Bibò nel campo di rovi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Giuseppe Conte e Matteo Renzi, due ex premier dall’ego sconfinato accomunati dallo stesso destino: il rischio di scomparire e di scoprirsi irrilevanti. Giuseppe Conte e Matteo Renzi, fratelli coltelli, costretti a camminare fianco a fianco pur odiandosi e non avendo alcuna stima l’uno dell’altro. Cominciò l’ex segretario del Pd, che considerò il presidente del Consiglio per caso un usurpatore, uno che davvero nessuno aveva visto arrivare, ma che a Palazzo Chigi si insediò proprio nei giorni in cui Renzi fu costretto a gettare la spugna e a lasciare pure la guida del partito dopo quella del governo. Per un anno buono, l’ex premier ha covato l’idea di rovesciare il tavolo, fingendosi il senatore semplice di Scandicci e coltivando i suoi affari con l’Arabia e con qualche altra dittatura.