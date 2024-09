Beetlejuice Beetlejuice ha una scena post-credits? Ecco la risposta senza spoiler!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha unala ris! Ci sono voluti 36 anni (sì, 36, avete letto bene) ma il sequel di(la recensione), arriva finalmente nelle sale questo fine settimana. Tim Burton e Michael Keaton si riuniscono per questo film che, mentre scriviamo, ha un impressionante 81% su Rotten Tomatoes. Le stime attuali indicano un’apertura di 100 – 110 milioni di dollari in 3 giorni in Nord America e un debutto meno impressionante di 35 – 45 milioni di dollari in 5 giorni all’estero, dovenon ha avuto lo stesso impatto culturale degli Stati Uniti.