Ascoltateci o usciremo dall' Europa | Germania fuori terrore a Bruxelles

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Anche i nazisti non sono arrivati al potere'oggi al domani", ha avvertito il governatore della Baviera Markus Soeder all'indomani della vittoria delle elezioni regionali dell'Afd, prima in Turingia e testa a testa con la Cdu in Sassonia. È un risultato storico quello ottenuto, ma c'è a chi naturalmente questo dà molto fastidio. La Brandmauer assunta contro l'Afd "è profondamente antidemocratica", ha spiegato Alice Weidel, co-presidente del partito per cui se la Cdu farà patti con la sinistra e con Wagenknecht piuttosto che con il suo partito, "sparirà , come la Democrazia cristiana". La leader dell'Afd sostiene a Repubblica, che il suo partito "non è radicale né estremista", ma fa un avvertimento:  la Dexit, l'uscita dellaa Ue resta un'opzione.