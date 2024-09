Annunciato l’ultimo concorrente Vip del Grande Fratello ma c’è un dubbio

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il cast di concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia quest’anno, ovvero, quella del, è quasi al completo, almeno per quanto riguarda i “Vip”. I concorrenti famosi quest’anno sembrano scarseggiare più degli altri anni, cosa che ha generato non pochi malumori tra i telespettatori. Ad ogni modo, all’elenco di nomi trapelate, in queste ore, si è aggiunto ancheprotagonista popolare, anche se c’è un ma. Ecco chi èVip di questa edizione delVip di questa edizione delè Lorenzo Spolverato. Il giovane è nato nel 1996 ed è un attore e modello. In tanti, però, non lo conosceranno, sta di fatto che genera molta ilarità il fatto che sia stato definito un Vip.