Alessandra Rugger | ascolta ora L’arrivista per LaPop

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da venerdì 6 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il nuovo singolo diper. “” è un brano che racconta di una persona che non conosce né morale né “stagioni” quando si tratta di arrivare ad un obiettivo. Spiega l’artista a proposito del brano: «Confesso che durante la stesura avevo chiaramente in mente una persona che ringrazio sentitamente per avermi ispirato. D’altro canto, azzarderei col dichiarare che in ognuno di noi risiede un “piccolo arrivista”: quello che da bambino ha pianto per ore per avere il suo giocattolo preferito, o finto il mal di pancia per non andare a scuola.