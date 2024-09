Aereo sequestrato a Maduro | è immatricolato a San Marino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) San, 4 settembre 2024 – Gli Usa hannol’del presidente venezuelano Nicolasnella Repubblica Domenicana, dopo aver stabilito che la sua acquisizione violava le sanzioni statunitensi. E quell’risulterebbea San. È l’ultimo sviluppo della sempre più gelida relazione tra Stati Uniti e Venezuela. L’è stato descritto dai funzionari come l’equivalente venezuelano dell’Air Force One ed è stato fotografato in precedenti visite di stato diin tutto il mondo. Il sequestro del velivolo segna un’ulteriore escalation mentre Washington continua a indagare su ciò che considera pratiche corrotte da parte del governo di Caracas.