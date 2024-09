Accoltella il padre con il machete 17enne arrestato in Sardegna

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - Armato di, un ragazzo di 17 anni ha ferito alle spalle ildi 40 anni, per poi danneggiare gli arredi della casa di famiglia e minacciare la madre. L'episodio è avvenuto a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. I genitori, inizialmente, hanno cercato di coprire il figlio, anche dopo che ilè finito in ospedale in codice rosso, attribuendo la responsabilità dell'aggressione a un inesistente sconosciuto che cercava di rubare un motorino fuori dalla casa. Ilè statoe condotto nel carcere minorile di Quartucciu (Cagliari), con l'accusa di lesioni aggravate.