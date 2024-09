A Roma la protesta dei docenti di sostegno e dei genitori | ‘Basta precariato’ E va in scena il ‘mercato dei titoli’ | ‘Tfa spagnolo a 6500 euro’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024)di bambini e bambine con disabilità, insegnanti di, sindacati della scuola, tra gli altri la Flc Cgil e Gilda. Tutti si sono dati appuntamento ai piedi del MIM, il ministero dell’Istruzione e del Merito, perre contro le nuove misure del ministro Valditara attive da quest’anno. Due le richieste principali del Comitatodi(CDS) promotore dell’iniziativa: la stabilizzazione deiprecari e il blocco dell’immissione a pettine di quegli insegnanti che hanno conseguito il titolo all’estero, al momento in attesa di riconoscimento anche in Italia. “Sono stati formati troppi specializzati per via delle assenze di insegnanti nel nord Italia – spiega Alessio Golia, del Comitato(CDS) – ora nel sud le graduatorie sono stracolme died è diventata una lotta tra poveri.