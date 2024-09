A Body Made of Glass | A Cultural History of Hypochondria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Io sono un ipocondriaco. Non è un coming out perché non l’ho mai nascosto. Ma quando lo dicevo era con un po’ di vergogna. Adesso no. Rivendico l’hypocondriac pride. Merito di Aof: Aofdella giovane saggista Caroline Crampton. Questo libro ti fa capire che sei davvero malato, di una malattia che ha radici psicologiche,i e colpisce soprattutto chi sia affetto da un alto quoziente intellettuale: “L’intelligenza è un disturbo mentale”, ha scritto Paolo Bianchi nel libro con questo titolo e che l’ipocondria abbia le sue radici nel genio creativo era già stato testimoniato da Brian Dillon in Tormented Hope: Ninec Lives. Nel libro della Crampton le vite ipocondriache sono molte di più. Su tutti, Immanuel Kant. Lui stesso si dichiarava ipocondriaco.