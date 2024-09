Vuelta 2024 Wout Van Aert scivola in discesa | il belga costretto al ritiro VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Unada protagonista, con ben tre successi di tappa, che si conclude nel peggiore dei modi perVan. Il, che già era caduto durante i primi chilometri della tappa odierna, è rimasto coinvolto in un’altrata durante ladella Collada Llamena durante la sedicesima frazione della corsa a tappe iberica. Ilstava seguendo Felix Engelhart, in testa al gruppetto, e i due sono finiti a terra alla stessa curva, insieme a Isaac Del Toro. Vanha provato a risalire in sella alla sua bici, ma senza successo: troppo il dolore ed è quindi arrivato l’abbandono. Dopo il brutto infortunio che aveva condizionato la sua prima parte di stagione, quest’altro episodio di certo non ci voleva a poche settimane dagli Europei in programma in Belgio e dai Mondiali in Svizzera.