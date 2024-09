Vela | Luna Rossa scacco matto | Team New Zealand ko!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Non punti in gioco, ma entusiasmo e orgoglio. E questa volta a ridere in faccia all’avversaria è stata la nostra imbarcazione, autrice di una prova mastodontica che regalerà certamente tanta convinzione nell’equipaggio comandato dallo skipper Max Sirena.mostra il suo volto più arcigno ai rivali diNewdominando in lungo e in largo la corsa contro i campioni in carica dell’America’s Cup che nelle ultime uscite avevano sempre primeggiato contro il veliero tricolore. Una prova di forza maestosa che pone sempre più ilazzurro tra le pretendenti per la vittoria finale di questa antica e magica competizione che metterà in palio la Vecchia Brocca. Una soddisfazione enorme da coccolare e tenersi stretta in vista del prossimo presente.