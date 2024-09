Valencia arrestato Rafa Mir | accuse pesantissime all’attaccante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) La Liga spagnola è stata sconvolta dal casoMir. Il calciatore del, infatti, è stato fermato dalle forze dell’ordine per presunta violenza sessuale. L’attaccante in prestito dal Siviglia, secondo quanto riportato da “Marca”, avrebbe compiuto la presunta violenza nei confronti di due donne di circa 25 anni nella sua abitazione e nella vicenda sarebbe coinvolto un altro uomo, che è stato. Le ragazze, secondo l’emittente Cadena Ser, hanno presentato denuncia e avuto bisogno di cure mediche in ospedale. L'articoloMir:CalcioWeb.