Ultraleggero precipitato nei pressi dell’aviosuperficie a Premariacco | morti Simone Fant e Alessandra Freschet

(Di martedì 3 settembre 2024) Non ce l’hanno fatta, 31 anni di Reana del Rojale, e, 15 anni di Roveredo in Piano. Istruttore ed allieva hanno perso la vita in seguito all’incidente aereo che si è verificato a San Mauro di, nella zonaera un istruttore di volo mentreera una sua allieva. Le ustioni rimediate sono state fatali per i due che, condotti al Santa Maria della Misericordia, non sono riusciti a sopravvivere. I due occupanti dell’nei(Udine) sono deceduti in ospedale. Il mezzo èdurante un volo di ambientamento (introduttivo) e, una volta caduto, ha preso fuoco causando ai due occupanti gravissime ustioni. Le loro condizioni si sono aggravate con il passare delle ore.