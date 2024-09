Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo aspettano un maschio | come si chiamerà il loro primo figlio? Ecco un indizio

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 3 settembre 2024)sta per diventare papà: lui eDi, la sua fidanzata,ilsiil bebè? Nelle ultime ore è emerso che il cantante e la sua dolce metà avrannogenito un: i fan più accaniti diavevano già ipotizzato questa circostanza, andando anche a indovinare il nome del piccolo. Nonostante la grande gioia del cantante e diper l’arrivo del bimbo, però, questo per l’artista di San Basilio non è un momento facilissimo Proprio di recente, infatti,ha perso la sua amata nonna, con la quale aveva un rapporto speciale: in occasione del suo funerale, inoltre, i fan del cantante romano hanno esagerato davvero troppo, facendolo infuriare. Polemiche a parte, comunque, Niccolò Morriconi – vero nome dell’artista – è concentratissimo sul suo futuro da padre.