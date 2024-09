Spal El Kaddouri firma Poi l’assalto a Bidaoui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo quattro settimane di allenamento agli ordini di mister Dossena, Omar Elè pronto are per la. L’ufficialità era prevista nel tardo pomeriggio di ieri, poi è stata rimandata. Non dovrebbero comunque davvero esserci dubbi sull’approdo in biancazzurro del marocchino classe 1990, un giocatore potenzialmente di categoria superiore che il tecnico lodigiano non vedeva l’ora di avere a disposizione. Dossena lo conosce dai tempi del Napoli, quando entrambi giocavano all’ombra del Vesuvio in serie A. La carriera di Elpoi lo ha portato al Torino e all’Empoli, sempre nel massimo campionato. Nell’estate 2017 ha deciso di lasciare l’Italia, dove era arrivato nel 2008 per giocare nella Primavera del Brescia, accettando la proposta del Paok. In Grecia ha disputato sei campionati da protagonista, mentre la scorsa stagione si è trasferito in Romania nel Cluj.