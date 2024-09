Scozia vs Polonia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo A di Nations League 2024/2025 che comprende anche Portogallo e Croazia. Si affrontano due deluse dell’ultimo Campionato Europeo che sono a caccia della prima vittoria per ripartire nel migliore dei modi.vssi giocherà giovedì 5 settembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Hampden Park di Glasgow.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scozzesi proveranno a sfatare ancora una volta la tradizione che li vuole incapace di superare la prima fase di un torneo internazionale. Il ct Clark ripartirà da una rosa tecnicamente valida,come i centrocampisti McTominay e Gilmour e l’attaccante Adams, per provare a dare l’assalto ai primi due posti. Pure i polacchi devono lasciarsi alle spalle un torneo contnentale che li ha visti uscire di scena nella fase a gironi con un turno d’anticipo.