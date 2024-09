Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sul red carpet di Venezia 81 | l’ironica reazione del web

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 3 settembre 2024) In questi giorni la laguna disi è popolata di star del cinema sia nazionali che provenienti dal resto del mondo, giunti nel nostro Paese in occasione dell’annuale Mostra Internazionale del cinema, da sempre molto attesa da tutti gli appassionati della cinematografia, ma non solo. Ieri sera c’è stato il sesto red, durante il quale hanno sfilato grandi nomi della cinematografia mondiale, tra cui Julianne Moore, Pedro Almodovar e Kasia Smutniak, ma non solo. Oltre a loro, infatti, il celebre tappeto rosso ha visto sfilare anche numerosi influencer nostrani, come Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, Beatrice Valli e Marco Fantini e a sorpresa anche i due ex protagonisti di Uomini e DonneDi, che hanno calcato il rede posato per i fotografi.