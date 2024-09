Rivincita biancorossa Città di Varese esulta | Segnali molto positivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Soddisfazione da una parte, rammarico dall’altra. Ildiapproda al secondo turno di Coppa Italia di serie D restituendo ai cugini della Varesina quel 2-0 con cui era stato sconfitto lo scorso anno. A segno con Valagussa e Molinari, i biancorossi cominciano la stagione ufficiale con il vento in poppa. E Maurizio Provenzano, in panchina al posto dello squalificato Roberto Floris, è un profluvio di contentezza: "È stata una partita giocata con intensità - spiega - torniamo a casa con, in campo e fuori. Ringraziamo anche i nostri tifosi, sono stati fantastici, sarà un piacere vedere un Ossola sempre pieno". Ora testa al debutto in campionato domenica 8 alle 15 al Parisi contro la Vogherese.