Ravone esonda in via Saffi il video del negozio alluvionato un anno fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre 2024 – Un forte rumore improvviso, come un botto, con il pavimento che prende vita come in un film horror. E poi l’acqua che prorompe nel beauty shop di via, con ilche si prende tutto. Sono queste le prime immagini ufficiali legate all’zione del torrente del 3 maggio 2023, esattamente 16 mesi fa, in via. A essere distrutto fu il solaio deldi Luca Vianelli, proprietario dei muri, che oggi ha incontrato la stampa per fare un punto sui lavori di ristrutturazione e sulla causa civile in corso. L'zione del, lo ricordiamo, allagò tutta la strada, oltre a diverse cantine di via. Ildi Vianelli è rimasto come simbolo di quella sciagura, visti anche gli scambi duri con il sindaco Matteo Lepore sulle responsabilità dell’zione.