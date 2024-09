Pulizia dell’Accesa Cinquanta volontari al lago

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Anche quest’anno, purtroppo, hanno trovato di tutto. Anche un barbecue. Accanto anche un cartello turistico con tutte le indicazioni e le informazioni sulla fauna del luogo. E poi tanta plastica, vetro, remo, pentole per fare la pasta. E’ stato ancora una volta un successo ladel, organizzata come ogni anno da Tartasub, in collaborazione con la Uisp, Sei Toscana, Consorzio di Bonifica e Comune di Massa. Anche quest’anno il "bottino" che i sub hanno portato in superficie è stato soddisfacente. "Purtroppo la situazione rimane la stessa anno dopo anno – ha detto Stefano Rosica, vicepresidente di Tartasub – Dalla prossima edizione porteremo l’attrezzatura idonea anche per portare in superficie gli oggetti più ingombranti. Dobbiamo comunque mantenere alta l’attenzione ogni giorno dell’anno per non far precipitare la situazione".