Principe Harry | tutti gli indizi su un imminente ritorno in UK

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) «Niente è costante come il cambiamento» diceva Eraclito di Efeso nel sesto secolo a.C. E chissà che la massima del filosofo greco non sia diventato uno degli aforismi prediletti dal, da sempre anima in pena alla ricerca di qualcosa che non ha. Dopo appena quattro anni trascorsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet pare, infatti, che il secondogenito di Carlo e Diana abbia cambiato idea: oltreoceano non è, poi, così felice. «Meglio Londra» deve aver realizzato. Anche se tornarci significherebbe anche tornare a vivere a stretto contatto con la royal family. La patria chiama La pecorella, insomma, intende tornare all’ovile.