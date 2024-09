Piqué | Il poker mi piace È diverso dal calcio sei solo Molti pensano serva fortuna ma non è così

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024)è stato intervistato dal Mundo Deportivo. L’ex calciatore del Barcellona ha parlato della sua passione per ile le differenze che ci sono col. Siamo a un evento di, quindi non posso fare a meno di chiederle di parlare di questo argomento: come ha iniziato a giocare a? «anni fa, questa è la ventesima edizione dell’Ept (ndr torneo di) di Barcellona, ma non so se nel 2008 o nel 2009, in uno dei miei primi anni al Barça, ho provato a partecipare a qualche torneo e la verità è che sono sempre stato un frequentatore abituale, mimolto. È un gioco che miperché bisogna saper leggere quello che succede, le carte che gli altri giocatori possono avere e mimolto. La gente pensa che dipenda dallae dal caso, ma io vi dico che non è, bisogna avere esperienza perché qui c’è un livello alto.