Per due come noi testo e significato del nuovo singolo di Angelina Mango con Olly

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 3 settembre 2024) Due tra le voci più interessanti del panorama musicale italiano si uniscono per unall’insegna del romanticismo autunnale: parliamo di, che hanno collaborato alla realizzazione del brano Per duenoi. La ballad, disposibile sulle principali piattaforme musicali da venerdì 6 settembre, anticipa ilprogetto solista del cantante ligure, passato da poco al management di Marta Donà. L’obiettivo? Sanremo 2025. Ildel brano “Per duenoi” Il brano Per duenoi è frutto della collaborazione del rappere della cantante, che lo hanno composto a quattro mani. La produzione è stata curata dai due artisti insieme a JVLI, mentre il videcolip musicale può contare sulla regia di Simone Peluso.