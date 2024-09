Pechino si esercita contro i droni nell’indo-Pacifico Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) La People’s Liberation Army sta conducendozioni atte a migliorare le proprie capacità di difesaattacchi condotti con sciami dizioni che sembrano aver avuto risultati tutt’altro che positivi. A riferirlo è la stessa emittente statale cinese Cctv, che parla di riferisce di una recente manovra d’addestramento della Pla in cui le truppe coinvolte sono state attaccate da uno sciame di, riuscendo a neutralizzarne solo il 40%. Duan Xiaolong, membro del 77°Gruppo d’armate della Pla che ha preso parte all’zione in questione, ha affermato che “spararegli sciami diera ancora piuttosto impegnativo a causa della loro velocità e delle loro dimensioni ridotte, nonché della loro capacità di cambiare traiettoria di volo – rendendo facile per gli artiglieri perdere i bersagli”.