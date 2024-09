Paralimpiadi 2024 splendido bronzo di Edoardo Giordan nella sciabola individuale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024) Parigi, 3 settembre– Scatta oggi con le gare individuali diil programma di scherma ai Giochi Paralimpici di Parigie arriva la prima medaglia azzurra al Grand Palais:batte l'ucraino Demchuk per 15-7finale per il terzo posto e vince il suo primoallemaschile categoria A in cui ha chiuso al 7° posto Matteo Dei Rossi. Nelle prove della categoria B conclude 9^ Rossana Pasquino tra le donne, stesso piazzamento anche per Gianmarco Paolucci tra gli uomini. Infine,femminile categoria A 11^ Andreea Mogos e 14^ Loredana Trigilia. (Fonte Federscherma – federscherma.it)