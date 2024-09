Paralimpiadi 2024 sitting volley | Italia femminile fuori dal giro delle medaglie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Non giocherà per lela Nazionalenadiai Giochi Paralimpici di Parigi. Le azzurre nell’ultimo match delne A sono state infatti sconfitte con un netto 3-0 (25-21, 25-23, 25-15) dalle forti statunitensi, reduci da due ori olimpici consecutive e a caccia del terzo in Francia. “Oggi siamo stati in alcune fasi al comando della partita. Soprattutto nel secondo set abbiamo fatto vedere le nostre cose migliori – ha dichiarato il ct Amauri Ribeiro – I finali, purtroppo, non sono stati come speravamo e alcuni dettagli non ci hanno permesso di chiudere i set in nostro favore. C’è un po’ di rammarico per questi finali di set, perché la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa. Sono però molto soddisfatto; la squadra ha giocato una partita di altissimo livello e mi fido molto di queste ragazze.