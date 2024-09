Papa Francesco in Asia | un viaggio per promuovere dialogo e pace

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024)è atterrato il 3 settembre in Indonesia, prima tappa del suo 45°apostolico. Unche lo porterà in 4 Paesi ine Oceania, tra cui Papua Nuova Guinea e Timor Est. Questo pellegrinaggio è il più lungo del pontificato die rappresenta un’importante occasione perilinterreligioso, la sostenibilità ambientale e la. In regioni del mondo caratterizzate da diversità culturali e religiose molto profonde ma favorite dal fatto di avere popolazioni giovani e proiettate verso il futuro.e ilfra le religioni Ildiè destinato a diventare uno dei più significativi della sua carriera pastorale. Non solo per la distanza coperta – oltre 33mila chilometri in 12 giorni – ma anche per i temi cruciali che il pontefice affronterà.