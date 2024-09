Osimhen al Galatasaray | i dettagli dell’affare e la nuova clausola rescissoria

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 3 settembre 2024) Victorè un nuovo giocatore del. Una trattativa conclusa in poche ore dopo il blitz dei turchi a Napoli. IUna conclusione inaspettata per quanto riguarda la vicenda. Dopo il trasferimento saltato all’Al Ahli e le trattative non andate a buon fine con Paris Saint-Germain e Chelsea, si pensava ad una permanenza al Napoli fino a gennaio. Ma ieri, lunedì 2 settembre, nel primo pomeriggio la svolta. Alla porta di Manna bussa il, alla ricerca di un attaccante di livello dopo l’infortunio di Icardi (l’argentino rischia più di un mese di stop ndr).al suo arrivo a Istanbul (foto screenshot) – cityrumors.itIl club turco si dice disponibile a pagare l’ingaggio del giocatore interamente (11 milioni ndr) solo in caso di trasferimento con la formula del prestito secco.