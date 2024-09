Nutella vegana da oggi nei supermercati Ingredienti prezzo e cosa c’è al posto del latte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 – Le prime indiscrezioni erano trapelate a fine 2023, dopo che Ferrero aveva registrato il marchio ‘plant based’ (letteralmente,) in Italia e in Germania. Ora, la100% vegetale è realtà anche in Italia: arrivata in sordina, qualche giorno fa, in alcuni negozi che hanno avuto la fortuna di fare da ‘cavia’, è ufficialmente disponibile dain tutti i punti vendita della grande distribuzione in Italia, Belgio e Francia, nel formato da 350 grammi. Dal 2025, poi, la commercializzazione sarà ampliata a tutto il mercato europeo. Ilconsigliato è di 4,49 euro a barattolo. Sommario Star su Tik Tok Tappo verde GliIn Irpinia Star su Tik Tok La comparsa della nuova crema spalmabile, sia pur in pochi negozi selezionati, non è certo passata inosservata.