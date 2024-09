Nomine Ue Die Welt | Fitto vicepresidente della Commissione Sarà responsabile di economia e Pnrr

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Bruxelles, 3 settembre 2024 – “Raffaele, rappresentante del partito Fratelli d'Italiapremier Giorgia Meloni, otterrà una carica di vertice nellaeuropea.diventeràesecutivodell'e del”. Lo scrive il quotidiano tedesco Die, segnalando che la presidenteeuropea Ursula von der Leyen avrà cinque vicepresidenti esecutivi. IMAGOECONOMICA Chi è Raffaelee perché l’Italia lo ha proposto come commissario europeo Oltre ae all'Alto rappresentante Ue per la politica estera – carica per la quale è stata indicata l'ex premier estone Kaja Kallas – secondo lavon der Leyen vorrebbe tra i vicepresidenti esecutivi il conservatore lettone Valdis Dombrovskis, a cui andrebbero le deleghe per l'allargamento e la ricostruzione dell'Ucraina.