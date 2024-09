Morti sul lavoro in Italia dati in crescita nel 2024 | 577 le vittime

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Inc’è un dato che purtroppo sembra non conoscere crisi, quello dellesul. Nei primi sette mesi del, infatti, gli ultimiresi pubblici dell’Inail indicano un netto incremento dei decessi per incidenti avvenuti sulrispetto allo stesso arco temporale del 2023. Leda gennaio a fino lugliosono state ben 577, cioè il 3,2 per cento in più rispetto allo scorso anno, con i numeri che restano alti soprattutto nel settore industria e servizi. Aumentano lesulnelDaianalitici dell’Inail sulle denunce di infortunio (nel complesso e con esito mortale) e di malattia professionale presentate entro la fine di luglio, si evince che i numeri dei decessi sono cresciuti del 3,2 per cento rispetto ai primi sette mesi del 2023.