Moni Ovadia in concerto con un quartetto al parco archeologico

(Di martedì 3 settembre 2024) Domani alle 21.30 presso ildi Cupra Marittima andrà in scena l’attore e cantante, insieme a undi grandi musicisti: Giovanni Seneca alle chitarre, Anissa Gouizi vocalist, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Francesco Savoretti alle percussioni. Rotte mediterranee è un recital basato sull’intreccio di racconti e canzoni popolari dell’area mediterranea. Il mare torna a essere un ponte tra le sue sponde, a collegare mondi un tempo strettamente legati e che continuano a mantenersi in contatto, grazie a quanti credono alla cultura come strumento di comunicazione per il dialogo tra i popoli. I canti presentano elementi nelle lingue locali: bulgaro, serbo, greco, ladino, turco e vari dialetti italiani.