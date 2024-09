Milano ricorda Carlo Alberto dalla Chiesa a 42 anni dalla strage di via Carini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 –il generale prefetto, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo a 42di via, a Palermo, in cui furono uccisi da Cosa nostra.03092024 Bolognini Valditara Sgaragliaversario omicidio Generalecerimonia in piazza Diaz foto Ansa Salmoirago Questa mattina la deposizione della corona al Monumento del carabiniere in piazza Diaz alla prenza delle massime autorità civili e militari. Tra gli altri, il ministro del'Istruzione Giuseppe Valditara, il sindaco diGiuseppe Sala, il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone, il prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale e il procuratore capo diMarcelo Viola.