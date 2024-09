Marconi | Il genio che non fu mai secchione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) Se c’è unitaliano, Nobel per la fisica ricevuto senza laurea, che in questo Paese non riusciamo proprio a celebrare come dovremmo è Guglielmo. Due le ragioni principali. La prima: sviluppò importanti invenzioni durante il Ventennio, non potendo sottrarsi al regime nonostante gli stesse stretto seppure fosse senatore, anche per via delle sue attività nel Regno Unito. La seconda: nacque il 25 aprile (1874) e sappiamo che gli italiani in quella data si dividono e discutono di altro, senza trovare il tempo per ricordarsi di lui. Così quest’anno, che celebra il 150° della sua nascita,non ha ricevuto l’attenzione mediatica che avrebbe meritato. Eppure, soprattutto ai giovani, dovrebbe risultare simpatico innanzi tutto perché non era unma un eclettico, amante della musica e dell’arte.