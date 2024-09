Manutenzioni alle alberature di Cerveteri | interventi con la propoli agricola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 –di manutenzione e cura straordinari sullecomunali di Via Settevene Palo e Largo Almuneacar. L’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, di concerto con il personale specializzato della Multiservizi Caerite, hanno infatti effettuato un sopralluogo mirato sui vari alberi a dimora per constatare il loro stato di salute e verificare gli accorgimenti da adottare per tutelare la loro salute. Nel dettaglio, in considerazione della loro natura e nel pieno rispetto dell’ambiente circostante, è stato somministratovarieun corroborante, un trattamento che punta a potenziare le difese naturali delle piante, per una volta a settimana per tre settimane.