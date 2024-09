Maceratese buona la prima | Per la maglia diamo tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Una bellaha debuttato in Coppa Italia lanciando un segnale importante alle avversarie e ai propri tifosi: la squadra c’è, ed è già sulla strada giusta a livello di gioco e mentalità. Oltre al bomber Cognigni, che ha bagnato l’esordio con una doppietta di ottima fattura, è andato a segno anche Armin Nasic, l’11 che Possanzini ha voluto con sé dopo l’esperienza di Tolentino. "Penso che l’atteggiamento della squadra sia stato quello giusto – dice, soddisfatto il giocatore –, così come l’umore fin dal primo giorno di preparazione, e in mezzo al campo questo si è visto, perché col Montefano è stata partita vera. Una gara dura, con la pioggia caduta in avvio di secondo tempo e su un campo che non è il nostro Però i tifosi ci hanno sostenuto e ci siamo sentiti come a casa: è stato importante".