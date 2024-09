L' attrice polacca osa con una mise che richiede un fisico perfetto mentre la star hollywoodiana è una statuetta da Oscar

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 3 settembre 2024) La serata del 2 settembre, la sesta della Mostra del cinema di Venezia 2024, era dedicata all’ultima pellicola di Pedro Almodóvar, The Room Next Door. E il cineasta spagnolo poteva contare su un duo a dir poco speciale di attrici, composto da Julianne Moore e Tilda Swinton. Eppure, tra l’abito pomposo di Caterina Murino e il ritorno di Rocio Muñoz Morales dopo l’esperienza da madrina del festival nel 2022, a conquie gli sguardi di tutti è stato il look mozzafiato di Kasia Smutniak, vera vincitrice sul red carpet.