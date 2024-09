L’Abruzzo non vuole dare la sua acqua alla Puglia | Stop al progetto di Aqp

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 3 settembre 2024)nonl’. Il vicepresidente pd del Consiglio regionale Antonio Blasioli ha presentato una risoluzione perché la giunta si opponga «fermamente a qualsiasi ipotesi di captazione con un atto votato a tutela dell’sia per uso potabile che idroelettrico». E questo per tutelare «la falda acquifera delle sorgenti del Tirino». L’ipotesi di trasferire inl’abruzzese, spiega oggi l’edizione barese di Repubblica, èbase di una ricerca commissionata da Acquedotto Pugliese con Politecnico di Bari e l’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara sulla base di una convenzione sottoscritta nel 2022. Ildi Acquedotto Pugliese Secondo ilAqp «potrebbe captare fino a 4-5mila litri dial secondo dsorgente Basso Tirino, per poi trasferirla in lunghissime condutture fino».