L’abbiamo visto venire giù Precipita aereo privato il dramma durante l’atterraggio | due morti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Untico incidenteha scosso la comunità di San Mauro di Premariacco, in Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio di lunedì 2 settembre 2024.ultraleggero: 2è il triste bilancio. L’, coinvolto in un volo di addestramento, è caduto nei pressi dell’aviosuperficie locale, causando la morte di due giovani: Alessandra Freschet, una studentessa di 15 anni, e il suo istruttore di volo, Simone Fant, di 31 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:55, quando l’ultraleggero, un modello Storch 2.0, ha iniziato a perdere quota in modo instabileun tentativo di atterraggio. >> “Un tonfo che ha fatto tremare la terra”. Felice, cade mentre sta lavorando sulla scala: morto Testimoni oculari hanno riferito di averl’oscillare prima di schiantarsi in un uliveto adiacente alla pista.