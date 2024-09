La strategia di Martino | S Andrea non si culla sugli allori | dobbiamo migliorarci ancora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) La scelta diGianni è giusta euna volta centra l’obiettivo lancia d’oro: undici da allenatore che si aggiungono alle tredici vinte da giostratore. Gianni, il cambio di cavalli era dunque necessario per far tornare Sant’alla vittoria? "Direi proprio di sì. Ma non è stata una scelta facile. Non è stato semplice togliere un cavallo di qualità come Conte Darko a Tommaso Marmorini, un giostratore che veniva da periodo difficile e che era anche sotto esame da parte del quartiere. Non certo da noi del gruppo tecnico e del direttivo, che abbiamo sempre creduto nelle sue qualità e in quelle di Saverio. Ed abbiamo fatto questa scelta proprio per mettere i nostri giostratori nelle migliori condizioni per tirare".