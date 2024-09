La stagione della palla ovale | Adesso Calvisano vuole tornare in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Tra le squadre che il prossimo 13 ottobre si presenteranno ai nastri di partenzaserie A di rugby merita un occhio di riguardo il. Una società dalle grandi tradizioni, che vanta un palmares di assoluto prestigio (impreziosito da sette scudetti e tre Coppe Italia) e che, dopo avere deciso lo scorso anno di salutare la serie A Elite, guarda avanti con l’obiettivo di riai livelli che le competono. Proprio in tal senso, dopo il cosiddetto “anno zero“, in casa bassaiola ci sono grandi aspettative per la nuova sfida, come conferma l’allenatore Mattia Zappalorto: "Il nostro intento è quello di migliorare quanto fatto la scorsa(percorso positivo e sesto posto finale – ndc). Dopo un anno di ripartenza, abbiamo rinforzato la squadra con alcuni inserimenti in prima linea ((il pilone destro Simone Manente, classe 2000, l’ultimo rinforzo, ndr).