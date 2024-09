La Perla 25 dipendenti per avviare l’operazione rilancio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) L’amministrazione straordinaria di Ladiventa realtà. Dopo mesi di chiusura, lo storico marchio di abbigliamento made in Italy riapre la sua fabbrica, accogliendo 25. Nei prossimi giorni, questi saranno sostituiti da altri colleghi, in un sistema di rotazione che coinvolgerà i 250 lavoratori dell’azienda. A partire da mercoledì 4 settembre, le procedure fallimentari – quella italiana e quella inglese (LaGlobal Management Uk, con sede a Londra e proprietaria del marchio e di tutti gli asset di Laa livello mondiale) – sono al centro di un incontro presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire un protocollo che armonizzi le diverse normative. L’obiettivo, come ha evidenziato il ministro del Mimit, Adolfo Urso, è “dare vita a un futuro industriale che rilanci con orgoglio un marchio e un’impresa simbolo del Made in Italy”.