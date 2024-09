La Nutella vegana è ufficialmente in vendita com’è fatta?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo tanta attesa, è nei negozi la, o meglio plant-based, la nuova creazione della Ferrero dedicata alle persone intolleranti al lattosio. E anche a coloro che non mangiano prodotti animali per scelta etica, di salute o sostenibilità e ai flexitariani (chi mangia pochissima carne e prodotti animali, dando la precedenza alle verdure). Il tappo è verde, l’etichetta riporta in bella vita la dicitura plant-based, ovvero a base vegetale. Il che ci porta direttamente alla lista degli ingredienti. Restano saldissimi zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, lecitina di soia e vanillina. Ma al posto del latte scremato in polvere ci sono ceci e sciroppo di riso. Finalmente è possibile curiosare sulle differenze rispetto allaclassica. Il latte non è stato sostituito dalla bevanda di soia, ma dall’associazione tra un legume (proteico) e lo sciroppo di riso.