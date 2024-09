La distanza tra Inter e le sue rivali è aumentata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Due obiettivi di seguito hannoessato le nostre squadre: il primo, il mercato estivo, per cercare rinforzi; il secondo, conseguenza logica del primo, diventare o restare competitivi. Il mercato si è chiuso qualche giorno fa e l', la squadra campione d'Italia, non è che abbia strafatto anche perché i suoi dirigenti, molto opportunamente, avevano già fatto tutto senza aspettare l'apertura: prima Taremi e Zielinski a parametro zero, quindi l'argentino Palacios. Poi in campo, a San Siro, l'annichiliva l'Atalanta, con un tondo 4-0. Sapeva infiltrarsi con abilità nelle emergenze difensive della Dea e dava chiara dimostrazione dello strapotere che la contraddistingue. La doppietta di Thuram, l'eurogol di Barella, l'autorete di Djimsiti, erano un messaggio a tutte le altre concorrenti.