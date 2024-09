Jesi è ancora Festival Pegolesi Spontini Ecco l' escape room con Pietro Piva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024)(Ancona), 3 settembre 2024 -, Pergolesi e un cartellone multidisciplinare che attraversa epoche e generi musicali, sperimentando nuovi format e forme artistiche. Intorno al tema “Ci vuole un albero” prosegue fino al 18 settembre il viaggio del XXIVPergolesicurato dalla Fondazione Pergolesi, che questa settimana propone otto appuntamenti. Si parte domani su sei turni da pomeriggio a sera, con il gioco di squadra ideato e condotto da, aperto a ragazzi dai 10 ai 16 anni e agli adulti. In collaborazione con la Scuola Musicale G.B. Pergolesi, “Pergolesi” trasforma il Teatro Pergolesi in un labirinto in cui la via di fuga si guadagna cercando la chiave musicale, tra enigmi, segreti, storie da ricostruire.