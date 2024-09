Intossicato da esalazioni barbecue bimbo di sei mesi in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi seidi Montaguto, in provincia di Avellino, è stato ricoverato all’“Santobono” di Napoli per intossicazione da monossido di carbonio. Il bambino, figlio di una coppia di nazionalità marocchina inserita nel progetto di accoglienza del ministero dell’Interno, sarebbe rimasto vittima delleprovocate da unutilizzato per una grigliata. Nella notte è stato ricoverato inad Ariano Irpino dove i sanitari del reparto di pediatria, in via precauzionale, hanno disposto il suo trasferimento in eliambulanza al nosocomio pediatrico napoletano dove è attualmente tenuto sotto osservazione. L'articolodadi seiinproviene da Anteprima24.it.