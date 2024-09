Il Chelsea accumula calciatori come se fossero nani da giardino Il Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) La Premier League è un mondo fantastico. Non solo perché in Inghilterra giocano le migliori squadre. Più tecniche, più fisiche, più veloci, più tutto. Ma anche perché, negli ultimi anni, la gestione dei club è diventata qualcosa di surreale. Basti pensare al. Lo spiega benissimo Jonathan Liew sul. Il giornalista inglese prova a spiegare la strategia economico-finanziaria del club. E lo fa parlando di gnomi da. Il ragionamento prende avvio dallo strano trattamento riservato a Sterling. “La scorsa settimana, ilha chiesto a uno dei suoi più grandi rivali di prendere uno dei suoi migliori giocatori, senza alcun obbligo di acquisto e con i Blues che avrebbero continuato a pagare la maggior parte del suo stipendio. Un colpo di genio sottovalutato, una strategia che gli analfabeti finanziari tra noi non potranno mai veramente comprendere“.