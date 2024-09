Gragnano incidente stradale | perde la vita un 20enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Madonna delle Grazie per un. Per cause in corso di accertamento, undi Castellammare avrebbe perso il controllo della propria auto finendo per collidere con un veicolo proveniente dal senso opposto. In auto col, il fratello 24enne. Nell’altro veicolo un 21enne di Angri. Ilpurtroppo è morto poco fa, dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il fratello ha subito fratture multiple ed è ancora ricoverato. Il 21enne è rimasto illeso. Indagini in corso per chiarire dinamica. L'articololaunproviene da Anteprima24.it.