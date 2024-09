‘Giochiamo senza frontiere’ a Toscanella di Dozza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Sabato 7 settembre torna adi, dalle 14.30 alle 18.30, l’appuntamento confrontiere – Festa delle Associazioni’. Una bella vetrina per le realtà associative, sportive e culturali del paese che quest’anno, giunta alla sua nona edizione, trasloca in Piazza Libertà a causa dei concomitanti lavori di riqualificazione in corso al campo sportivo ‘V. Paparelli’. L’iniziativa, organizzata dal municipio in collaborazione con la consulta delle associazioni locali e con la neo consulta giovanile, ha l’obiettivo di diffondere i valori legati alla cultura associativa, allo sport, alla socialità e all’integrazione. Spazio, quindi, a banchetti informativi, esibizioni dimostrative ed attrazioni curate da quelle realtà del territorio che affiliano centinaia di iscritti, volontari, appassionati e praticanti.