Forgione Ente idrico | Delibere vanno capite non utilizzate | andremo avanti in maniera inarrestabile per una migliore governance del settore idrico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Lelette e. Non interpretate, néper diffondere informazioni tendenziose. La Corte dei Conti non ha bocciato assolutamnulla, ha solo con una formula di non luogo a provvedere ribadito e richiesto che i singoli Comuni, come del resto sapevamo, debbono muovere i passi necessari per aderire alla nuova società Sannio Acque. Non è accaduto nulla di sconvolg, inutile voler far credere il contrario”, lo spiega in una nota il coordinatore di Eic-Distretto sannita Pompilio. “in. Ad alcuni soloni, che parlando di sistema di potere dopo averne fruito abbondanteme che dovrebbero conoscere i procedimenti amministrativi, dico che non ci fermeremo perché per legge l’d’ambito deve necessariam, decidere sull’opzione societaria.